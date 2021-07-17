Kayserisporlu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserisporlu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu

Kayserisporlu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu.

2 sezondur Hes Kablo Kaysersipor forması giyen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, Sivasspor ile anlaştı. Hes Kablo Kaysersipor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teşekkürler Pedro Henrique. Kulübümüz profesyonel oyuncularından Pedro Henrique'nin Sivasspor kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Pedro Henrique'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Hes Kablo Kayserispor formasıyla 2 sezonda 59 maça çıkan Henrique, 18 gol attı. 


Kayserisporlu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu
Kayserisporlu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için '2 yıllık sözleşme' şartı koştu
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Gülşen Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserisporlu Pedro Henrique, Sivasspor'a transfer oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 09:58:27. #1.16#

title