Kayserisporlu Pedro Henrique: "Eleştirileri haketmiyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserisporlu Pedro Henrique: "Eleştirileri haketmiyorum"

15.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:24
Kayserisporlu Pedro Henrique:

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, Galatasaray maçında değerlendiremediği gol pozisyonu ile ilgili konuştu.

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, Galatasaray maçında değerlendiremediği gol pozisyonu ile ilgili konuştu.

Süper Lig'in 30.hafta maçında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Galatasaray maçının 29. dakikasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemeyen ve maç sonrasında eleştirilen Pedro Henrique, kendini savundu. Galatasaray kalesine topu gönderemediği için eleştirilen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, "Sakatlığım tamamen geçmemesine rağmen 3 haftadır oynuyorum. Takıma faydalı olmak için kariyerimi dahi riske atıyorum. Tabi ki kimse bunu bilmiyor ama bir gol pozisyonundan ötürü bu kadar eleştiri alıyorum. Takımım için faydalı olmaya çabalarken, sağlığımı dahi riske atarken ağır sözler beni üzdü" dedi.

Pedro Henrique, Kayserispor-Galatasaray maçının 29. dakikasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı anda kaleye şut atmak yerine topu sağa çekmiş, kaleye açısını kaybetmiş ve net bir gol pozisyonunu değerlendirememişti. Maçı konuk takımın 3-0 kazanmasının ardından Kayserispor camiasında eleştirilere maruz kalmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Nükhet Duru Ayşegül Çınar
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserisporlu Pedro Henrique: "Eleştirileri haketmiyorum" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:26:54. #1.14#
title