Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:02
Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kayserisporlu futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başta Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.

Kayserisporlu futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başta Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.

Ligde Hatayspor galibiyetiyle Kayseri'ye moralli dönen Kayserisporlu futbolcular, uçakta çekilen video ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Futbolcular, başta Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü verdikleri mesajla kutladı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük ilgi gördü. - KAYSERİ

Kayserisporlu futbolcular Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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