Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nda bulunan futbolcusu Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nda bulunan futbolcusu Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Senegal Milli Takım kadrosunda yer alan Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Süper Lig'in 19'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor maçının ardından ülkesine giden Mame Thiam, Milli Takım kampına dahil olmuştu.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
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