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SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değilİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Lionel Carole, "Bu ligdeki hiçbir maç kolay değil. Mümkün olduğu kadar kısa zamanda en fazla puanı almak istiyoruz" dedi.

Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Lionel Carole, "Bu ligdeki hiçbir maç kolay değil. Mümkün olduğu kadar kısa zamanda en fazla puanı almak istiyoruz" dedi.

Ligin 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik ve kondisyon çalıştı.

Kayserispor'un Fransız sağ bek'i Lione Carole, basın mensuplarına açıklama yaptı. Carole açıklamasında, "Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Yeni bir takımdayım. Ben de kampa biraz geç katıldım. Arkadaşlarımı tanımaya çalışıyorum. Fizik olarak da gün geçtikçe daha iyiye gittiğimi söyleyebilirim. Hatayspor geçen sene kendini kanıtlamış, iyi bir takım. Biz de elimizden gelen performansı göstermemiz lazım. Bu ligdeki hiçbir maç kolay değil. Mümkün olduğu kadar kısa zamanda en fazla puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

Hatayspor maçından sonraki oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili düşünceleri de sorulan Carole, "Önümüze maç maç bakmalıyız Zorlu bir Hatayspor maçı var. O maçtan sonra Galatasaray maçı için fazla zamanımız olmayacak. Hatayspor maçından sonra Galatasaray maçına odaklanacağız. Galatasaray maçı ile ilgili konuşmamı istiyorsanız, önce Hatayspor maçını oynayalım, sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

SPOR Kayserisporlu Carole: Ligdeki hiçbir maç kolay değil
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