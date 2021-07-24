Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı.

Yukatel Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı. Sarı-Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.

Geçtiğimiz aylarla yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Berna Gözbaşı

Asbaşkan: Ali Çamlı

Mali İşler Başkan Yardımcısı: Onur Gözbaşı

Genel Sekreter: Erol Çetin

Tesis Sorumlusu: Bilal Yıldız

Pazarlama ve Sponsorluk Sorumlusu: Hasan Köse

Store Sorumlusu: Ali Kaynar

Stadyum/Taraftar/Loca: Soner Topsakal

Alt Yapı Sorumlusu: İbrahim Somtaş

Avrupa Sorumluları: Ali Kaynar ve Tufan Koç - KAYSERİ

Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Düm Tek Tek Serra Arıtürk
Spor Diego Burak Elmas Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 16:45:46. #1.15#

title