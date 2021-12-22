Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün sabah yaptığı son antrenman ile tamamladı ve saat 12.15'te karayolu ile Malatya'ya gidecek. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah forma giyemeyecek. Geride kalan 17 hafta sonunda 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Kayserispor, topladığı 20 puanla 15.sırada yer alıyor. Kayserispor, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Yarın Malatya'da oynanacak olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşma da Hüseyin Göçek düdük çalacak. - KAYSERİ