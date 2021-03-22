SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
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SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi

22.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:51

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldiİlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-Hes Kablo Kayserispor'un 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-Hes Kablo Kayserispor'un 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi. Hamzaoğlu, "Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koyup, sezonu iyi yerde bitirmek? dedi.

Hes Kablo Kayserispor'un anlaştığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, havayolu ile Kayseri'ye geldi. Erkilet Havalimanı'nda Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz tarafından karşılanan Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. Kayserispor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Büyük bir camiaya geldik. Kayserispor benim eskiden beridir sempati duyduğum bir kulüptü. Özellikle stadyum ve tesisleri ile önemli aşamalar kaydetmiş bir camia. Umuyorum ki burada güzel başarılarımız olur. Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koyup, sezonu iyi yerde bitirmek. Çünkü bu seneyi iyi yerlerde bitirebilirsek önümüzdeki yıl içinde planlamamızı daha rahat bir şekilde yaparız? diye konuştu.

Kulüple 1.5 yıllık anlaştıklarını kaydeden Hamzaoğlu, 'Ekibimde Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman, Metin Mert, Hakan Ayaz ve antrenörlüğe yeni geçiş yapan Bilal Kısa var. Milli maç nedeniyle verilen arada takımla çalışma şansımız olacak. Zaten bilgimiz ve belli bir görüşümüz var ama arkadaşları antrenmanda görüp, değerlendirmelerimizi daha net bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi
SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayseri'ye geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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