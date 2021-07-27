Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
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Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu

Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'da takım kaptanı olarak İlhan Parlak belirlendi.

Yukatel Kayserispor'da takım kaptanı olarak İlhan Parlak belirlendi.

Süper Lig'de başarı çıtasını yükseltmek isteyen Yukatel Kayserispor'da takım kaptanları belli oldu. Sarı Kırmızılı takımın teknik heyeti tarafından belirlenen takım kaptanları, futbolculara tebliğ edildi. Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, futbolcularla bir araya geldiği toplantıda takım kaptanlarını açıkladı. Yukatel Kayserispor'un birinci kaptanı olarak İlhan Parlak belirlendi. Takım ikinci kaptanı olarak Bernard Mensah, üçüncü kaptan Uğur Demirok oldu. Dimitrios Kolovetsios da takım 4.kaptanı olarak belirlendi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Ali Çamlı, takım kaptanlarını tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Takım 1.kaptanı olarak belirlenen İlhan Parlak, geçen sezon transfer edilmişti. 23 numaralı formayı giyen İlhan, geride kalan sezon 39 müsabakaya çıktı. 9 gol atıp 2 asist yapan Parlak, 2 sarı kart 1 kırmızı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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