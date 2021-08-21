Kayserispor'un ilk golünü Gökhan Sazdağı attı
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Kayserispor'un ilk golünü Gökhan Sazdağı attı

Kayserispor'un ilk golünü Gökhan Sazdağı attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Gökhan Sazdağı oldu.

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Gökhan Sazdağı oldu.

Süper Lig'e Altay yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ligin ikinci haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Bu sezon sahasındaki ilk maçına çıkan sarı kırmızılı takım rakibi karşısında 17. dakikada öne geçti. Gökhan Sazdağı, Attamah'ın asistinde topu ağlara gönderirken takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. Adana Demirspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve 90. dakikada yerini Miguel Cardoso'ya bırakan Gökhan, attığı golü eşi Safiye Sazdağı'na hediye etti.

Gökhan Sazdağı, "İlk kez taraftarımızın önünde çıkmanın mutluğuyla beraber takımın adına skor yapmakta beni çok mutlu etti. Alınan 1 puandan ziyade güzel mücadele ettik. Umarım üstüne koya koya devam ederiz. Golü bebeğim Safiye Sazdağı'na gönderiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor'un ilk golünü Gökhan Sazdağı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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