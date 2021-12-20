Kayserispor U19 takımı yine kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor U19 takımı yine kaybetti

Kayserispor U19 takımı yine kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor U19 takımı sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK U19 takımına 2-0 mağlup oldu.

Yukatel Kayserispor U19 takımı sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK U19 takımına 2-0 mağlup oldu.

U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligin 9. haftasında oynadığı maçta Gaziantep FK'ye her iki yarıda yediği goller ile 2-0 mağlup oldu ve ligdeki sekizinci mağlubiyetini aldı. 3 puanda kalan Yukatel Kayserispor U19 takımı ligin 10.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya xx, Muhammed Emin Çolak xx, Batuhan Alkan xx

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, Berat Eskin x, Muhammet Ali Çalışır x, Enes Koçoğlu x, Talha Karataş x, Halil Can Durmuş x, Hayrullah Erkip x, (Ahmet Kaan Malatyalı x dk 86), Alperen Elmas x, (Alperen Güler x dk 71), Berkan Aslan x, Kürşat Babamoğlu x, ( Yunus Emre Kılınç x dk. 79), Ethem Balcı x, (Bilal Soylu x dk 86)

Gaziantep FK U19: Berkay Zekeriya Erkul xx, Mehmet Ali Polat xx, İbrahim Halil Gündüz xx, (Furkan Cöcü x dk 87), Gürkan Okan xx, Emir Türkoğlu xx, Bahadır Gölgeli xx, (İsmail Fidan x dk 87), Burak Enes Yıkıcı xx, Mehmet Kuzucu xx, Numan Savaç xx, Yunus Emre Gergef xx, (Ahmet Özdemir x dk 85), Doğukan Bostan x, (Olcay Kubilay Korkmaz x dk 11)

Goller: Numan Savaş dk 38 ve 56 (Gaziantep FK U19) - KAYSERİ

Yeni Malatyaspor'da büyük kriz! Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler

Yeni Malatyaspor'da büyük kriz! Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler

 Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title