Kayserispor U19 çıkışa geçti
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Kayserispor U19 çıkışa geçti

Kayserispor U19 çıkışa geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligde oynadığı son 2 maçından sahadan galibiyetle ayrıldı.

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligde oynadığı son 2 maçından sahadan galibiyetle ayrıldı.

U19 Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 17.haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar ligde oynadığı son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek çıkışa geçti. Ligde kalan maçlarını kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılı takımda gözler MKE Ankaragücü maçında. Pazar günü Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet İzgi nezaretinde tesislerde sürdüren Hes Kablo Kayserispor U19 takımında moraller yerinde. MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını Cumartesi günü tamamlayacak olan Sarı-Kırmızılılar ardından karayolu ile Ankara'ya giderek kampa girecek. 6 Haziran Pazar günü Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde oynanacak olan MKE Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor müsabakası saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor U19 çıkışa geçti - Haberler Spor
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