Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
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Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı

Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hikmet Karaman'ın Kayserispor teknik direktörlüğü ile anılmasıyla beraber taraftarların Twitter'da açtığı 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i Türkiye gündemine girdi.

Hikmet Karaman'ın Kayserispor teknik direktörlüğü ile anılmasıyla beraber taraftarların Twitter'da açtığı 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i Türkiye gündemine girdi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 yenilen Kayserispor'da, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Ardından teknik direktör arayışına giren kulüpte, Hikmet Karaman ismi ön plana çıktı. Bunun üzerine sosyal medya platformu Twitter'da 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i açan taraftarlar, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

'Artık yeter takımı uçuruma sürüklemeyin', Ne hikmetse yönetilemiyoruz', Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli' gibi paylaşımlar yapan taraftarlar tepkisini dile getirdi.

(Ali Göç/İHA)

Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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