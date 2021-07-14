Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı
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Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı

Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, genç savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile yollarını ayırdı. Geçen sezon kiralık olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor forması giyen Oğuzhan Çapar yeni sezon öncesi teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma dahil edilmedi. Yapılan görüşmelerin ardından Oğuzhan Çapar ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Oğuzhan Çapar. Kulübümüz profesyonel futbolcularından Oğuzhan Çapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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