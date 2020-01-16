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Kayserispor, Oğuzhan Çapar'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Oğuzhan Çapar'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

16.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:12
Kayserispor, Oğuzhan Çapar'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Oğuzhan Çapar'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoperi Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı.

Lisans işlemleri tamamlanan oyuncunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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