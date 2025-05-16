Kayserispor maçında Galatasaray şampiyonluk kupası verilecek mi?

Kayserispor maçında Galatasaray şampiyonluk kupası verilecek mi?
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Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıklarına başladı. Peki, Kayserispor maçında Galatasaray şampiyonluk kupası verilecek mi?

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, şampiyonluk için de gün sayıyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların çifte şampiyonluğu kutlama planları da ortaya çıktı. Galatasaray en az 500 bin taraftarıyla Yenikapı'da unutulmaz bir şölen hazırlığında. Peki, Kayserispor maçında Galatasaray şampiyonluk kupası verilecek mi?

KAYSERİSPOR MAÇINDA GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUPASI VERİLECEK Mİ?

Galatasaray, 35 haftalık periyotta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 86 puana ulaştı. Bu performansla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda, sarı-kırmızılılar rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray taraftarları, takımın 5. yıldızını takması için gün sayıyor. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyulması, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda. 18 Mayıs'taki Kayserispor maçı, sarı-kırmızılılar için tarihi bir dönüm noktası olabilir.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ta puan ya da puanlar alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk Kupası'nın kimin vereceği konusunda henüz açıklama yapılmadı ama Süper Lig Galatasaray şampiyonluk kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vereceği düşünülüyor.

Galatasaray şampiyonluk kupası hangi maçta verileceği, şampiyon olması halinde netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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