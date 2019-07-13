Kayserispor, laktat testinden geçti
İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesislerinde günde çift antrenman ile sürdürürken, Sarı-Kırmızılılar bugün sabah farklı testlerden geçti.
İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesislerinde günde çift antrenman ile sürdürürken, Sarı-Kırmızılılar bugün sabah farklı testlerden geçti.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor bütün sabah erken saatlerde gruplar halinde laktat testinden geçti. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, bugün yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu.
Yapılan laktat testinin ardından futbolcular çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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