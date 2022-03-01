Kayserispor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır
AA, Sercan Küçükşahin - Spor
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Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.