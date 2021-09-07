Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu
Süper Lig'in 4. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'in 4.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada bilet fiyatları 25 ila 85 TL arasında değişiyor. Maç biletleri 7 Eylül Salı günü (bugün) satışa çıkarılacak. Biletler, Passolig üzerinden satılabilecek.
11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20: 00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Balkon (C-D-E Blok): 85 TL
Batı Balkon (B-F-G Blok): 75 TL
Batı Alt (C-D-E Blok): 65 TL
Batı Alt (B-F-G Blok): 55 TL
Doğu Alt (C-D-E Blok): 55 TL
Doğu Alt (A-B-F-G Blok): 45 TL
Doğu Üst (Tüm Blok): 35 TL
Kuzey Üst (Tüm Blok): 25 TL
Güney Alt (Tüm Blok): 25 TL - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı