Kayserispor, Kadir Has'ı unutmadı Hes Kablo Kayserispor, ölümünün 13. yıldönümünde hayırsever iş adamı Kadir Has'ı unutmadı.

Süper Lig ekibi Hes kablo Kayserispor, ölümünü 13. yıldönümünde hayırsever iş insanı Kadir Has için anma mesajı yayınladı. Mesajda, "Vefatının 13. yılında Kadir Has'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi. 20 Eylül 1921'de Kayseri'de dünyaya gelen Kadir Has, özellikle otomotiv sanayine yönelik işlerde birçok başarıya imza atarken hayırsever kişiliğe ile ön plana çıktı. 22 Mart 2007 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybeden Kadir Has, Kayseri'de birçok önemli hayır işlerine imza aterken, Kayseri'de yer alan stat ve spor salonu ile birlikte Kayserispor'un Krapuzatan'da bulunan tesislerine ismi verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA