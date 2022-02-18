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Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

AA, Sercan Küçükşahin - Spor
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Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor ile Giresunspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

Kayserispor, Giresunspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Giresunspor, Spor, Haberler

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