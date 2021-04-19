Kayserispor-Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy yönetecek
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Kayserispor-Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy yönetecek

Kayserispor-Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 36.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 36.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 36.haftasında 20 Nisan 2021 Salı günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbilriği maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbilriği maçını İzmir Bölgesinden Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Murat Erdoğan. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri bugün açıklanacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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