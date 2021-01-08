Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı
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Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı

08.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:26

Kayserispor, Fenerbahçe'ye sezon başında dahil olan ancak beklentilerin uzağında kalan forvet oyuncusu Kemal Ademi için sarı lacivertli kulüple anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Kayserispor, ses getirecek bir transfere imza atıyor.

Kayseri yerel basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kemal Ademi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Sezonun ilk yarısında hücum hattındaki etkisizliği ile dikkat çeken Kayserispor, Kemal Ademi ile hücum hattındaki sorunu sezon sonuna kadar çözmeyi planlıyor.

9 MAÇTA 1 GOL ATTI

24 yaşındaki Kemal Ademi, 2020-2021 sezonu başında Basel'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli forma ile bu sezon toplan 9 maça çıkan 24 yaşındaki forvet 1 kez rakip ağları sarstı.

Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı
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