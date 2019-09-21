Kayserispor evinde Denizlispor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

21.09.2019 20:31
Kayserispor evinde Denizlispor ile berabere kaldı

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Denizlispor'un golünü atarken, Kayserispor'un golünü ise 13. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 3'e yükseltirken, Denizlispor da puanını 8 yaptı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

13. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Lopes, topu cezaalanı içerisindeki Adebayor'a aktardı. Adebayor, arka direkte bulunan Pedro Henrique'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu, topun gelişine vurarak golünü attı. 1-0

75. dakikada Radoslaw Murawski ceza alanı dışında topla buluştu. Radoslaw Murawski'nin sert şutunda top Lung'un solundan ağlara gitti. 1-1

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