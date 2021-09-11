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Kayserispor, Emre Demir transferini açıklayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor, Emre Demir transferini açıklayacak

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hafta içerisinde Emre Demir transferini açıklayacaklarını söyleyerek, "Kayserispor, herkesin gurur duyacağı bir takım haline gelecek" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hafta içerisinde Emre Demir transferini açıklayacaklarını söyleyerek, "Kayserispor, herkesin gurur duyacağı bir takım haline gelecek" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımı daha başarılı günlere getirebilmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Doğan Alemdar'ın Rennes kulübüne transferinden sonra Emre Demir'in de Barcelona takımına transferinin gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Berna Gözbaşı, "Doğan Alemdar'dan sonra haftaya açıklayacağım Emre Demir'in dünyanın en iyi 5 kulübünden birine transferiyle kulübümüzün ismini güzel bir şekilde duyuracağız. Hikmet hocamın da gelmesiyle altyapıya yeni farklı projeler ürettik. Kayserispor'u tamamen bu seneden sonra başarılarıyla konuşulan, herkesin gurur duyduğu, o geçmişteki kötü günlerin asla konuşulmayacağı bir hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor'un Anadolu kulüpleri arasında en çok sponsorluk alabilen, iletişimde ön planda olan, yurt dışında da tanınan ve gündem olan bir kulüp haline geldiğini de dile getirdi. - KAYSERİ

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