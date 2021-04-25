Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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