Kayserispor Denizlispor maçını Özgür Yankaya yönetecek
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Kayserispor Denizlispor maçını Özgür Yankaya yönetecek

Kayserispor Denizlispor maçını Özgür Yankaya yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 38. haftasında 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor maçını Edirne Bölgesinden Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri bugün açıklanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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