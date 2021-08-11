Kayserispor'dan forvet transferi
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Kayserispor'dan forvet transferi

Kayserispor'dan forvet transferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaşmaya vardı.

Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'ten Mario Gavranovic ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki İsviçreli futbolcu bugün akşam saatlerinde Kayseri'ye gelecek. Resmi sözleşmeye imza atacak olan Mario Gavranovic yarın da takıma katılacak.

Mario Gavranovic kimdir

24 Kasım 1989 doğumlu Mario Gavranovic 175 cm boyunda. Forvet mevkiinde oynuyor. Daha önce İsviçre'nin Lugano ve Zürih, Almanya'nın Schalke 04 ve Mainz 05, Hırvatistan'ın Rijeka ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi. Mario Gavranovic kariyerinde 351 maça çıkarken 137 gol attı. 42 kez sarı kart gördü ve 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. İsviçre Milli Takım forması da giyen 31 yaşındaki forvet 34 maçta 15 gol attı. Geçen sezonu Dinamo Zagreb takımında geçiren Gavranovic 42 maçta 20 gol atarken, bu sezon da 3 maçta 1 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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