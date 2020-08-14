Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Hes Kablo Kayserispor, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs (covid-19) testi sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Hes Kablo Kayserispor, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs (covid-19) testi sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hes Kablo Kayserispor Kulübü sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, " Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncunuz ile personelinizin kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ Kaynak: İHA