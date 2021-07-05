Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı
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Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı

Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

HES Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.

HES Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 37 yaşındaki savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.Rapid Bükreş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sapunaru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı - Haberler Spor
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