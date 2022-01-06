Kayserispor'dan aşı uyarısı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'dan aşı uyarısı

Kayserispor'dan aşı uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Kulübü, statta maç izlemek isteyen taraftarlara aşı uyarısı yaptı.

Yukatel Kayserispor Kulübü, statta maç izlemek isteyen taraftarlara aşı uyarısı yaptı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak sarı kırmızılı taraftarı Covid19 aşısı olmaları konusunda uyardı. Kulüpten yapılan açıklamada; " Türkiye Futbol Federasyonu, Covid-19 tedbirleri kapsamında stadyuma giriş şartlarında değişiklik yapıldığını duyurdu. Yapılan bu açıklamaya göre; Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmeye devam edecektir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri | Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

 Son Dakika! 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen 3. doz aşısını olmayanlar statlara alınmayacak

Son Dakika! 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen 3. doz aşısını olmayanlar statlara alınmayacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title