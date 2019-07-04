Kayserispor'dan 2 transfer
İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon Denizlispor'da forma giyen Ziya Alkurt (28) ve Sarıyer'de oynayan Mert Kula'yı (24) transfer etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor, geçen sezon Denizlispor'da forma giyen Ziya Alkurt (28) ve Sarıyer'de oynayan Mert Kula'yı (24) transfer etti.
2019-2020 sezonu öncesi ilk transferi gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor, sağ kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Ziya Alkurt'u ve stoperde oynayan Mert Kula'yı kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı kulüp Ziya Alkurt ile 2 yıl, Mert Kula ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ayrıca geçen sezonu Sarıyer'de geçiren Mert Kula ile de 3 senelik sözleşme yapıldı. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
2019-2020 sezonu öncesi ilk transferi gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor, sağ kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Ziya Alkurt'u ve stoperde oynayan Mert Kula'yı kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı kulüp Ziya Alkurt ile 2 yıl, Mert Kula ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ayrıca geçen sezonu Sarıyer'de geçiren Mert Kula ile de 3 senelik sözleşme yapıldı. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri