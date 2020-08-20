Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
20.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:22
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA