Kayserispor'da Sapunaru, 100'üncü maçında kırmızı kart gördü
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Kayserispor'da Sapunaru, 100'üncü maçında kırmızı kart gördü

04.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:33
Kayserispor'da Sapunaru, 100'üncü maçında kırmızı kart gördü

Hes Kablo Kayserispor'un kaptanı Cristian Sapunaru (36), 100'üncü maçına çıktığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

Hes Kablo Kayserispor'un kaptanı Cristian Sapunaru (36), 100'üncü maçına çıktığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.  

Hes Kablo Kayserispor'un 2017-2018 sezonu öncesinde kadrosuna kattığı Cristian Sapunaru, ligin 23'üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla 100'üncü maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın 76'ncı dakikasında kırmızı kart görerek, oyun dışı kaldı. Süper Lig'de 4'üncü sezonunu geçiren tecrübeli stoper, 100 lig maçının 93'ünde sahaya ilk 11'de başladı. Kayserispor forması ile 4 gol atan Rumen futbolcu 20 sarı, 3 de kırmızı kart gördü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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