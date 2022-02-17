Kayserispor'da Emrah Başsan yok - Haberler
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Kayserispor'da Emrah Başsan yok

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'da Emrah Başsan yok

Yukatel Kayserisporlu Emrah Başsan 1 ay forma giyemeyecek.

Yukatel Kayserisporlu Emrah Başsan 1 ay forma giyemeyecek.

Kayserispor'un orta alanının önemli isimlerinden Emrah Başsan, 4 maç takımından uzak kalacak. Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçı öncesinde ısınırken baldırından sakatlanan ve maç listesinden çıkarılan Emrah Başsan'ın 4 hafta takımından uzak kalacağı öğrenildi.

Baldırında yaşadığı zorlama neticesinde tedavi altına alınan Emrah Başsan'ın Giresunspor maçı dahil olmak üzere 4 maç takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Emrah Başsan, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Haberler

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