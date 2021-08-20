Kayserispor'da eksik çok
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Kayserispor'da eksik çok

Kayserispor'da eksik çok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesinde önemli futbolcularından yoksun sahaya çıkacak.

Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesinde önemli futbolcularından yoksun sahaya çıkacak.

Sakatlıkları bulunan Manuel Fernandes, Mario Gavranovic, Harrison Manzala, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Ali Karimi, Olivier Kemen, forvet futbolcusu Kevin Luckassen, Fransa'nın Rennes takımına transferi gerçekleşen kaleci Doğan Alemdar bugün oynanacak Adana Demirspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Kırmızı kart cezalısı olduğu için geçen haftaki Altay maçında görev alamayan kaptan İlhan Parlak, bugün sahada olacak. Kalede ise Rumen file bekçisi Silviu Lung görev üstlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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