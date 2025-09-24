Kayserispor Beşiktaş hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler

Kayserispor Beşiktaş Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Kayserispor Beşiktaş maçı yayın bilgisi!

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Kayserispor Beşiktaş maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan da canlı Kayserispor Beşiktaş maçını izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

