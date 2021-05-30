Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Değerini bulmayan hiçbir oyuncumu satmam"

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın başarılı futbolcularına gelen transfer teklifleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın başarılı futbolcularına gelen transfer teklifleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geride kalan sezon sarı kırmızılı takımda forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren kaleci Doğan Alemdar ve Brezilyalı Pedro Henrique ile ilgili olarak transfer teklifleri geldiğini ancak bunlara olumlu yanıt vermediklerini söyledi. Başkan Berna Gözbaşı, "Kaleci Doğan ve Pedro için nabız yoklayan veya menajerler üzerinden Türkiye'den 2 Süper Lig, yurt dışından 2 takım teklifte bulundu. Ancak bu teklifler oyuncularımızın değeri olmadığı için kabul etmedik. Aslında bu oyuncularımızı bırakmayı da düşünmüyoruz. Yeni sezonda bu oyuncularımızı kadroda görmek isteriz" dedi.

Doğan Alemdar ve Pedro Henrique dışında Emre Demir, Nurettin Korkmaz hatta Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi biten Bernard Mensah ile ilgili transfer hareketliliği olduğunu söyleyen Başkan Gözbaşı, "Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Değerini bulmayan hiçbir oyuncumu satmam. Ciddi teklif geldiğinde de bu oyuncularımız ile ilgili karar veririz. Ancak şu an için tüm oyuncularımız bizim için değerlidir" dedi.

Ligin ikinci yarısında 15 kişilik yabancı futbolcu arasına giremeyen ve sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi devam eden Manuel Fernandes, Wilfried Kanga ve Harrison Manzala ile ilgili de bilgi veren Başkan Gözbaşı "Kendilerine kulüp bulmalarını söylemiştik. Ancak şu ana kadar bunu başaramadılar. Kulübümüz ile sözleşmesi devam eden bu oyuncuları tek taraflı feshedip göndermeyeceğiz. Bu oyunculara bir kez daha şans vereceğiz ve kendilerinden Kayserispor'un bir parçası olduklarını göstermelerini isteyeceğiz. Gitmek isterlerse de, kulüp bulmaları halinde gidebilecekler. Hem para verip hem de fesih yapmak gibi bir niyetimiz yok" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı