Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, geride kalan sezon büyük özveri ile mücadele ettiklerini ve kümede kalmayı başardıklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, geride kalan sezon büyük özveri ile mücadele ettiklerini ve kümede kalmayı başardıklarını söyledi.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor, bir yandan transfer çalışmalarını bir yandan da antrenmanlarını sürdürüyor. Başkan Berna Gözbaşı öncülüğünde güçlü bir kadro kurulması için çalışmalar gerçekleştiren Kayserispor'da geride kalan sezon kümede kalınmasının tesadüf olarak değerlendirilmesi tepki çekiyor.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Geride kalan sezon belki de Türk futbolunun en sıkıntılı dönemi idi. Pandemi süreci tüm takımlara büyük zarar verdi. Elbette bizler de bu noktada önemli derecede zarar gördük. 42 hafta süren ligde 40 maç yaptık. Bir çok maçta yaşadığımız hakem hatalarını hiç birimiz unutmadık. Bileğimizin hakkıyla yeterli puanı toplayıp kümede kalmayı başardık. Hal böyle iken bizim tesadüfen kümede kaldığımız yönündeki söylemler son derece yanlıştır. En az harcama limiti bizde olmasına rağmen, büyük destek gören iki Ankara kulübünün önünde yer aldık. Gelinen noktada Ankara'nın Süper Lig'de takımı yokken biz halen Süper Lig'deyiz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir diye düşünüyorum" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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