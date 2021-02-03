Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz, taraftarların sorularını yanıtladı
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Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz, taraftarların sorularını yanıtladı

03.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:03
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz, taraftarların sorularını yanıtladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medyada yapılan canlı yayında taraftarların sorularını yanıtladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medyada yapılan canlı yayında taraftarların sorularını yanıtladı. Tokgöz, "Sezon başında Manuel Fernandes ismini duyduğumda çok heyecanlanmıştım, beklentimiz yüksekti. Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve şuan ki hocamız Dan Petrescu yeterince şans verdi ama bir türlü istenilen performansı gösteremedi" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medyada yaptığı yayınla taraftarlarla bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren yayında taraftarların sorularını yanıtlayan Tokgöz, devre arası transfer dönemi ile ilgili konuştu. Devre arasında yapılması planlanan transferlere değinen Tokgöz, "Maalesef forvet oyuncumuz Alibec'in uzun süre sahalara dönemeyeceği öğrenildi. Biz Danimarkalı Kasper Junker'i transfer etmek istedik ama olmadı. Gazişehir'den Andre Felipe ve Astra takımından Constantin Budescu transferi özel nedenlerden dolayı olmadı" diye konuştu.

Kadro dışı bırakılan Fernandes, Manzala ve Kanga ile ilgili gelen soru üzerine Mustafa Tokgöz, "Sezon başında Manuel Fernandes ismini duyduğumda çok heyecanlanmıştım, beklentimiz yüksekti. Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve şuan ki hocamız Dan Petrescu yeterince şans verdi ama bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Manzala konusuna gelirsek, yetenekli oyuncular kendisini ispatlaması gerekiyor. Manzala kendini kanıtlayamadı. İlk forvetimiz Denis Alibec idi. Ama Kanga ikinci oyuncuydu. Alibec'in sakatlığı ve milli takımda olduğu zamanda Kanga yetersiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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