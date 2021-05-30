Kayserispor'a sevindirici haber

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo hastaneden taburcu oldu.

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo hastaneden taburcu oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un geride kalan sezonun ikinci yarısında sakatlığından ötürü faydalanamadığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ülkesi Brezilya'da koronavirüse yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören Kayserisporlu Gustavo Campanharo hastaneden taburcu edildi. 29 yaşındaki futbolcu, taburcu olduktan sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hayata döndüğüm için Allah'a şükürler olsun" diye fotoğraf paylaştı.

29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 24 lig maçında görev alırken 1 gol atıp 2 de asist yaptı. 4 kez sarı kart gören Gustavo Campanharo 1971 dakika oyunda kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı