Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler
Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar Hikmet Karaman teknik direktörlük koltuğuna oturduğundan bu yana oynadığı 3 maçta 7 puan toplama başarısı gösterirken üst üste 2. galibiyetini aldı.
Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 2. kez sahadan 3 puanla ayrıldı.
3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Bernard Mensah ve 90+3. dakikada Cardoso kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda 2. hafta göreve gelen Hikmet Karaman, çıktığı 3 maçta 7 puan toplama başarısı gösterdi ve Kayserispor'u ligde 7. sıraya yerleşti.
Haberler.com - Spor Haberleri