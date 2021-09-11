Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler

Haberler.com - Haberler | Spor
Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar Hikmet Karaman teknik direktörlük koltuğuna oturduğundan bu yana oynadığı 3 maçta 7 puan toplama başarısı gösterirken üst üste 2. galibiyetini aldı.

Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 2. kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Bernard Mensah ve 90+3. dakikada Cardoso kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda 2. hafta göreve gelen Hikmet Karaman, çıktığı 3 maçta 7 puan toplama başarısı gösterdi ve Kayserispor'u ligde 7. sıraya yerleşti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Vodafone Park'ta 'Batsman' şov! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

Vodafone Park'ta "Batsman" şov! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

 Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL

Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Tunç Soyer
Magazin Yeşim Salkım
Spor Arda Turan Mergim Berisha Max Meyer Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserispor'a Hikmet Karaman eli değdi! Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 22:48:15. #1.12#