Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, koronavirüs pandemisi sürecinde azalan kulüp gelirlerini artırmak için ilginç bir plan devreye sokacak. Kayserispor, kulüp tesislerinde kır düğünü organizasyonu düzenlemeyi planlıyor.

Hes Kablo Kayserispor, pandemi sürecinde yasakları fırsata çevirmek istiyor. Mart ayından bu yana Türkiye'de de görülen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yüz binlerce insanın da ölümle mücadele etmesine neden olan koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yasaklanan düğün merasimleri ile ilgili Kayserispor kulübü gelir sağlayacak bir fikir üretti.

Kapalı alanlarda toplu halde düğünlerin halen yasak olduğu Türkiye'de, açık havada kır düğünü konseptinde Pandemi kurallarına uygun şekilde nişan ve düğün merasimlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Sarı Kırmızılı kulüp yönetimi, Kayserispor tesislerinde kır düğünü organizasyonu yapılmasına karar verdi.

"KIR DÜĞÜNÜ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZI BEKLERİZ"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Düğün organizasyon işlerinin içerisinde olan Asbaşkanımız Mustafa Tokgöz ile de konuştuk. Tesislerimizde pandemi kurallarına uygun kır düğünü yapılabilir. Sosyal mesafelere uygun bir şekilde açık havada, Kayserispor tesislerinde kır düğünü gerçekleştirilebilir. Kır düğünü yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekleriz. Böylelikle kulübümüze de şu süreçte önemli bir gelir elde edilebilir" dedi.

Kaynak: İHA