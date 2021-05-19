Kayserispor 7 kırmızı kart gördü
Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezonda 7 kırmızı kart gördü.
Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezonda 7 kırmızı kart gördü.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla noktalayan Kayserispor'da 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızılı takımda Rumen futbolcu Cristian Sapunaru iki kez kırmızı kart gördü.
Kayserispor'da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:
Cristian Sapunaru (Sivasspor-Alanyaspor)
Pedro Henrique (Hatayspor)
Aaron Lennon (Konyaspor)
İlhan Parlak (Fenerbahçe)
Muğdat Çelik (Galatasaray)
Miguel Lopes (Beşiktaş)
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı