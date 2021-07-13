Kayserispor 26. kez Süper Lig'de
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Kayserispor 26. kez Süper Lig'de

Kayserispor 26. kez Süper Lig'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor tarihinde 26. kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Hes Kablo Kayserispor tarihinde 26. kez Süper Lig'de mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, geride kalan 25 sezonda lige 6 kez galibiyetle başladı.

Kurulduğu 1966 tarihinden bu yana geride kalan 55 sezonun 25'inde Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bugün gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile yeni sezona hangi maçla başlayacağını tespit edecek. Geride kalan 25 sezonda lige 6 kez galibiyetle başlayan Kayserispor, 12 kez de yenilgi ile start verdi. Sarı kırmızılılar, 25 sezonda 7 kez de berabere kaldı.

Kayserispor, Süper Lig serüvenine başladığı 1973-1974 sezonuna sahasında oynadığı Göztepe maçında berabere kalarak start vermişti. Sarı kırmızılılar, geçen sezon sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını 1-0 kazanarak sezona başlamıştı. Kayserispor'un geride kalan 25 sezonda Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1973-74 Kayserispor-Göztepe 0-0

1974-75 Boluspor-Kayserispor 1-1

1979-80 Kayserispor-Diyarbakır 1-1

1985-86 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1992-93 Kocaelispor-Kayserispor 7-2

1993-94 Gaziantep-Kayserispor 4-0

1994-95 Vanspor-Kayserispor 3-0

1995-96 Kayserispor-Beşiktaş 1-1

1997-98 Karabükspor-Kayserispor 3-0

2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3

2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

2007-08 Kayserispor-Manisaspor 3-1

2008-09 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2009-10 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2010-11 İstanbul B.B-Kayserispor 0-2

2011-12 Bursaspor-Kayserispor 3-0

2012-13 Kayserispor-Bursaspor 0-1

2013-14 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2015-16 Osmanlıspor-Kayserispor 1-1

2016-17 Kayserispor-Akhisarspor 0-2

2017-18 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018-19 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2019-20 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2020-21 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0 - KAYSERİ

Kayserispor 26. kez Süper Lig'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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