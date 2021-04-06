Kayserispor, 22 kişi ile Trabzon'da
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Kayserispor, 22 kişi ile Trabzon'da

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Kayserispor, 22 kişi ile Trabzon'da

Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Hes Kablo Kayserispor, maç hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Hes Kablo Kayserispor, maç hazırlıklarını tamamladı.

Trabzon'a giderek maç saatini beklemeye başlayan sarı-kırmızılı ekipte, Denis Alibec, Gustavo Campanharo, Anton Maglica, Ömer Uzun, İsmail Çipe ve Miguel Lopes kadroya dahil edilmedi.Kayserispor'un Trabzonspor maçı için 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Silviu Lung, Doğan Alemdar, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Mario Paz, Zoran Kvrzic, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Aziz Behich, Karlo Muhar, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, Emre Demir, Aaron Lennon, Besard Sabovic, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Kevin Luckassen ve Muğdat Çelik. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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