Kayserili raketler milli takım kampında

KAYSERİ (İHA) - Afyon'da düzenlenen Milli Takım Seçme müsabakalarında ilk 4'e girmeyi başaran Kayseri Masa Tenisi sporcuları, Masa Tenisi Milli Takım kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Aralık ayı içerisinde Afyon'da yapılan Masa Tenisi Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonasında Kayseri Masa Tenisi sporcularından Mehmet Ali Karaboğa genç erkeklerde Türkiye Şampiyonu, Altınay Hatun Bulut genç bayanlarda ve Ayşe İzel Bilgiç yıldız bayanlarda Türkiye üçüncüsü oldu. Kayserili sporcular bu derece ile 10- 20 Ocak 2022 tarihleri arasında Bursa'da yapılmakta olan Masa Tenisi Milli Takım kampına katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Masa Tenisi Milli Takım Kampında hazırlıklarını sürdüren sporcuları ve antrenörleri Kemal Balım'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ