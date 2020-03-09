SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı - Spor
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye, Kayseri, Spor

Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin 2020 faaliyet planlamasında yer alan Muaythai Aday Hakem kursu yoğun katılımla yapıldı.

09.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:51
Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin 2020 faaliyet planlamasında yer alan Muaythai Aday Hakem kursu yoğun katılımla yapıldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Brifing Salonu'nda gerçekleştirilen kursa Türkiye Muaythai Federasyonu MHK Başkanı Hamit Durmaz ve profesyonel hakem kurulu başkan yardımcısı ve Kayseri il hakem kurulu başkanı Hüseyin Gazi Sönmez kurs eğitimcisi olarak katıldı. Kurs boyunca 48 aday hakemi eğitim aldı. Federasyon As Başkanı Halil Demir, kursu ziyaret ederek hem bilgi aldı hem de katılımcılara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Spor
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Spor
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Spor
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Spor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Hulusi Akar James Jeffrey Angela Merkel
Magazin Çağla Şıkel Elçin Sangu Emine Bulut Berkay Şahin
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Abdülkadir Ömür Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Kayseride Muaythai Hakem Kursu yapıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:30:40. #1.15#