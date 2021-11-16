Kayseri Yolspor'da Eren Çalapverdi dönemi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Yolspor Kulübü'nde, Mehmet Susamış'ın ayrılmasının ardından takımın başına genç antrenör Eren Çalapverdi getirildi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Yolspor'da antrenör değişikliği yaşandı. Ligde geride kalan ilk 3.hafta sonunda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan turuncu siyahlı takımda Erciyes Reşadiye Gençlikspor maçında alınan 2-1'lık mağlubiyetin ardından tecrübeli antrenör Mehmet Susamış takımdan istifa ettiği açıklayarak takımdan ayrıldı.

Mehmet Susamış'ın ayrılmasının ardından Kayseri Yolspor Kulübü ise Eren Çalapverdi'yi takımın başına getirdiğini açıkladı. Kayseri Yolspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Pazar günü ani karar ile Mehmet Susamış hocamızın boşalan antrenörlük koltuğuna başkanımız ve yönetimimizin kararıyla Eren Çalapverdi ile devam edileceği kararı verilmiştir. Her iki taraf için hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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