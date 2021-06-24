Kayseri'ye Kayak Similasyon Merkezi talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'ye Kayak Similasyon Merkezi talebi

Kayseri'ye Kayak Similasyon Merkezi talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Nejat Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile görüşerek Kayseri'ye Kayak Similasyon Merkezi talebinde bulundu.

Kayseri Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Nejat Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile görüşerek Kayseri'ye Kayak Similasyon Merkezi talebinde bulundu.

Kayseri'de kayak sporunun eksikliğini hissettiği Kayak Similasyon Merkezi'nin yapılması için ilk adım atıldı. Kayseri Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Nejat Türkmenoğlu, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ederek bu talebi dile getirdi. Ziyaret hakkında bilgi veren Türkmenoğlu, "Sayın bakan yardımcımız ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik.Kendisine son yıllarda Kayseri'nin kayak sporunda yaptığı atılımları anlattık. Kendisi gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi. Kayak ve kış sporları konusunda önemli bilgiler verdi. Biz de kendi fikirlerimizi dile getirdik. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Biz de bu görüşmede ilimizdeki eksikleri dile getirerek desteklerini istedik. Bu isteklerimiz ile sayın bakan yardımcımızın çok yakından ilgilenmesi bizleri memnun etti" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'ye Kayak Similasyon Merkezi talebi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 11:39:04. #1.13#

title